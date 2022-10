सफल रहा नासा का DART मिशन, स्पेसक्राफ्ट की टक्कर से बदल गई क्षुद्र ग्रह की कक्षा, धरती को बचाने के लिए किया गया था टेस्ट

केप केनावेरल (अमेरिका): अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक अंतरिक्ष यान लाखों मील दूर एक हानिरहित क्षुद्र ग्रह से टकराया और इस दौरान उसकी कक्षा बदलने में सफल रहा। यह जानकारी एजेंसी ने ‘‘सेव द वर्ल्ड’ परीक्षण के नतीजों की घोषणा करते हुए दी।

पृथ्वी की ओर भविष्य में आने वाले घातक क्षुद्र ग्रहों की दिशा बदलने की कोशिश के तहत नासा ने अपने तरह का यह पहला प्रयोग- डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट (DART) को दो सप्ताह पहले किया था। नासा ने बताया कि उसके द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यान डार्ट ने डिमोरफोस नामक क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसमें एक गड्ढा बनाया जिसकी वजह से उससे मलबा अंतरिक्ष में फैल गया और धूमकेतु की तरह हजारों मील लंबी धूल और मलबे की रेखा बन गई।

CONFIRMED: Analysis of data obtained over the past 2 weeks by the #DARTMission team shows impact with Dimorphos has successfully altered the asteroid’s orbit by 32 minutes - marking the 1st time humans have changed the orbit of a celestial object in space! https://t.co/MjmUAFwVSOpic.twitter.com/4Qiy1mC4gK