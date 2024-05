GT vs CSK: गुजरात टाइटंस ने सीएसके को 35 रनों से हराया, शुभमन गिल और साई सुदर्शन के शतक

Highlights गुजरात टाइटंस ने तीन विकेट पर 231 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया सीएसके के लिए केवल डेरिल मिचेल और मोईन अली ने संघर्ष किया। शुभमन गिल ने 25 गेंद में आईपीएल करियर का 21वां अर्धशतक लगाया

GT vs CSK: कप्तान शुभमन गिल (104) और साई सुदर्शन (103) की शतकीय पारियों और दोनों के बीच शुरुआती विकेट के लिए 104 गेंद में 210 रन की साझेदारी के दम पर गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में शुक्रवार को यहां चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के खिलाफ तीन विकेट पर 231 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में खेलने उतरी चन्नई सुपर किंग्स केवल 196 रन बना सकी। जीटी ने ये मैच 35 रनों से अपने नाम किया। जीटी के अब 12 मैचों में 10 अंक हो गए हैं। उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें अभी जिंदा हैं।

सीएसके के लिए केवल डेरिल मिचेल और मोईन अली ने संघर्ष किया। मिचेल ने 63 और मोईन अली ने 56 रन बनाए। इसके अलावा कोई टिक कर नहीं खेल पाया। शिवम दुबे ने 21 रन बनाए। कप्तान रुतुराज खाता नहीं खोल सके। रहाणे ने 1 रन, रचिन ने 1 रन और जडेजा ने 18 रन बनाए।

