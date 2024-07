Microsoft Outage: क्राउडस्ट्राइक के सीईओ ने कहा- समस्या को ठीक कर लिया गया है, आउटेज कोई साइबर हमला नहीं

Highlights क्राउडस्ट्राइक के सीईओ ने कहा- समस्या को ठीक कर लिया गया है बग ने दुनिया भर में कई स्टॉक एक्सचेंजों, सुपरमार्केट और उड़ान संचालन को प्रभावित किया आउटेज कोई साइबर हमला नहीं है- क्राउडस्ट्राइक के सीईओ

Microsoft Global Outage Updates: क्राउडस्ट्राइक 'फाल्कन सेंसर' के अपडेट के कारण माइक्रोसॉफ्ट के बड़े पैमाने पर आउटेज के बाद अपने पहले बयान में, सुरक्षा फर्म के सीईओ ने कहा है कि समस्या को ठीक कर लिया गया है।

इस बग ने दुनिया भर में कई स्टॉक एक्सचेंजों, सुपरमार्केट और उड़ान संचालन को प्रभावित किया है। उपयोगकर्ता ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ (बीएसओडी) का अनुभव कर रहे हैं, जिसके कारण उनका सिस्टम अप्रत्याशित रूप से बंद या रिस्टार्ट हो रहा है।

एक्स पर एक बयान में, क्राउडस्ट्राइक के सीईओ जॉर्ज कर्ट्ज़ ने कहा कि कंपनी उन ग्राहकों के साथ काम कर रही है जो विंडोज होस्ट्स के लिए एकल सामग्री अपडेट में पाए गए दोष से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैक और लिनक्स-आधारित सिस्टम प्रभावित नहीं हुए हैं।

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…