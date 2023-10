पाकिस्तान: एक के बाद एक मारे जा रहे हैं भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकी, मौलाना मसूद अजहर के करीबी की अज्ञात हमलावरों ने की हत्या

Highlights पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने दाऊद मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी वह भारत के सबसे वांछित चरमपंथियों में से एक मौलाना मसूद अजहर का करीबी सहयोगी था दाऊद मलिक पर उस समय हमला किया गया जब वह एक निजी क्लिनिक में था

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकी एक के बाद लुढ़काए जा रहे हैं। ताजा मामले में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल एक और आतंकवादी को अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया है। घटनाओं के एक महत्वपूर्ण मोड़ में, पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने दाऊद मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी। दाऊद मलिक लश्कर-ए-जब्बार का संस्थापक था और भारत के सबसे वांछित चरमपंथियों में से एक मौलाना मसूद अजहर का करीबी सहयोगी भी था।

ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान में उत्तरी वज़ीरिस्तान के मिराली इलाके में नकाबपोश बंदूकधारियों द्वारा वांछित चरमपंथी पर की गई गोलीबारी में दाऊद मलिक मारा गया। दाऊद मलिक पर उस समय हमला किया गया जब वह एक निजी क्लिनिक में था जहां अज्ञात हमलावरों ने घात लगाकर हमला किया और वांछित आतंकवादी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से भाग गए। यह घटना पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के बीच युद्ध के सवाल उठाती है।

चरमपंथी विचारधाराओं का समर्थन करने के लिए जाने जाने वाले कट्टरपंथी समूह लश्कर-ए-जब्बार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण दाऊद मलिक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गहन जांच का विषय था। उसका खात्मा न केवल लश्कर-ए-जब्बार के लिए बल्कि चरमपंथियों के उस व्यापक नेटवर्क के लिए भी एक बड़ा झटका है, जिससे वह जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान और अन्य देशों में भारत विरोधी आतंकियों के मारे जाने की घटनाओं में तेजी आ गई है।

Pakistan- Founder of Lashkar-e-Jabbar, close aid of India's most wanted Maulana Masood Azhar- Dawood Malik, has been killed by 'Unknown Men' in north waziristan. pic.twitter.com/y5HYedhzxi