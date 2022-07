अमेरिकी सांसद ने खुद को बताया 'ईसाई राष्ट्रवादी', ट्विटर पर आलोचक ट्रेंड कराने लगे 'यह नाजी है' तो दिया ये जवाब

Highlights अमेरिकी सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने एक सम्मेलन में ईसाई राष्ट्रवाद का बचाव किया था मार्जोरी ने कहा था कि अमेरिकियों को "ईसाई धर्म पर सबसे अधिक गर्व" होना चाहिए मार्जोरी के इस बयान के बाद ट्विटर पर उनके आलोचन उन्हें नाजी बोल रहे हैं जिसपर अमेरीका सांसद ने पलटवार किया है

वाशिंगटनः अमेरिकी सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन एक सम्मेलन में खुद को ईसाई राष्ट्रवादी बताकर आलोचकों के निशाने पर आ गई हैं। फ्लोरिडा के टाम्पा में 'टर्निंग प्वाइंट यूएसए स्टूडेंट एक्शन समिट' में ईसाई राष्ट्रवाद का बचाव करते हुए मार्जोरी ने खुद को गर्वित ईसाई राष्ट्रवादी बताया था। मार्जोरी ने कहा था कि अमेरिकियों को "ईसाई धर्म पर सबसे अधिक गर्व" होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग तर्क देते हैं कि "ईसाई राष्ट्रवाद डरने की चीज है आपसे झूठ बोलते हैं।"

मार्जोरी के इस बयान को लेकर विरोधियों द्वारा उनकी काफी लानत-मलानत की जा रही है। ट्विटर पर उन्हें नाजी बताया जा रहा है। नाजी कहे जाने पर मार्जोरी ने अपने आलोचकों को जवाब दिया है। बयान को लेकर उठे विवाद पर न्यूजवीक से उन्होंने कहा, "मुझपर ईश्वरविहीन वामपंथियों द्वारा हमला किया जा रहा है क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एक गर्वित ईसाई राष्ट्रवादी हूं।" मार्जोरी ने कहा कि ये लोग मुझे नाजी भी कह रहे हैं क्योंकि मैं गर्व से अपने देश और अपने भगवान से प्यार करती हूं। बकौल अमेरिकी सांसद- वामपंथियों ने हमें दिखाया है कि वे कौन हैं। वे अमेरिका से नफरत करते हैं, वे भगवान से नफरत करते हैं, और वे हमसे नफरत करते हैं।

