Libya floods: लीबिया में भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 7000, डर्ना शहर में अब तक 3000 से अधिक शव दफनाए, इमारतें ढहीं और लोग समुद्र में बहे, देखें वीडियो

Libya floods: लीबिया में भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 7000 हो गई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित डर्ना शहर में अब तक 3000 से अधिक शव दफनाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। भूमध्यसागरीय तूफान डेनियल के कारण देश के पूर्वी हिस्से के शहरों में भीषण बाढ़ आई, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित डर्ना हुआ।

Libya has just experienced the deadliest flood of the 21st Century, with 7,000 confirmed dead.



In the city of Derna, home to 90,000 people, up to 20,000 are feared dead.



25% of the city is estimated to be destroyed after two dams collapsed due to extreme rainfall.



Imagery via… pic.twitter.com/TyVdbl1jbM — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 13, 2023

रविवार रात तूफान तट पर पहुंचा। डर्ना के निवासियों ने कहा कि जब शहर के बाहर बांध ध्वस्त हो गए तो उन्होंने जोरदार धमाकों की आवाज सुनी। बाढ़ के पानी के वाडी डर्ना नामक घाटी में पहुंचने से इमारतें ढह गईं और लोग समुद्र में बह गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार तक डर्ना में मरने वालों की संख्या 5100 बताई है।

Libya has recently the deadliest flood of the 21st century, with 7,000 confirmed deaths and an estimated 20,000 more feared dead.#Libya l #ليبيا l #LibyaFloodspic.twitter.com/X7wr6rMN4C — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) September 14, 2023

पूर्वी लीबिया में एक एम्बुलेंस केंद्र के प्रवक्ता ओसामा अली ने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि कम से कम 9,000 लोग अब भी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार बाढ़ से डर्ना में कम से कम 30,000 लोग विस्थापित हुए हैं और कई हजार लोगों को अन्य शहरों में अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

The @UN is calling deadly floods in #Libya a “calamity of epic proportions” noting the latest figures suggesting more than 5,000 people dead and about 10,000 who have been reported missing.#LibyaFloods#LibyaFloodpic.twitter.com/u66syqmM82 — BBC News Africa (@BBCAfrica) September 13, 2023

बाढ़ से डर्ना की ओर जाने वाली कई सड़कें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं जिससे अंतरराष्ट्रीय बचाव टीम और मानवीय सहायता के पहुंचने में बाधा उत्पन्न हुई। स्वास्थ्य मंत्री ओथमान अब्दुलजलील ने कहा कि बृहस्पतिवार सुबह तक 3,000 से अधिक शव दफनाए जा चुके थे, जबकि अन्य 2,000 शवों को दफनाने की प्रक्रिया जारी है।

I haven’t been able to stop watching footage of the floods ripping through Libya. I can’t imagine being one of the many who still have not heard back from their relatives. I remember the raging waters of hurricane Katrina. I’ve never seen anything like this. So many in the last… pic.twitter.com/TvFUcRYsci — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman504) September 14, 2023

उन्होंने कहा कि अधिकांश मृतकों को डर्ना के बाहर सामूहिक कब्रों में दफनाया गया, जबकि अन्य शवों को पास के कस्बों और शहरों में ले जाया गया। उन्होंने कहा कि बचाव टीम अभी भी शहर की क्षतिग्रस्त इमारतों की तलाश कर रही हैं, और गोताखोर डर्ना के पास समुद्र में खोजबीन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तूफान ने पूर्वी लीबिया के अन्य इलाकों को प्रभावित किया, जिनमें बायदा, सुसा, उम रजाज और मार्ज शहर शामिल हैं, जहां करीब 170 लोग मारे गए।

🚨 #Libya : the death toll is rising, thousands of children, women and men are still missing.#LibyaFloodspic.twitter.com/DrPYcIHeZF — Adam (@FallenXRPAngel) September 14, 2023

