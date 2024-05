Pawan Singh Karakat Lok Sabha seat: पवन सिंह ने भरा पर्चा, खेल बिगाड़ने अक्षरा सिंह आएंगी मैदान में!, आखिर क्या है माजरा

Highlights पवन सिंह ने पायलट बाबा आश्रम में स्थित सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग की पूजा अर्चना की। आश्रम के अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद कृष्णा सिंह भी मौजूद थे। पवन सिंह इन दोनों लगातार चुनाव प्रचार में है।

Pawan Singh Karakat Lok Sabha seat: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने गुरुवार को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सासाराम समाहरणालय में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे नियंत्रित करने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पवन सिंह ने रोहतास के डीएम नवीन कुमार के पास अपना पर्चा दाखिला किया। इस दौरान शहर में प्रवेश करते ही पवन सिंह के साथ उनके समर्थको की भारी भीड़ भी देखी गई। पवन सिंह अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे और पीछे-पीछे उनके समर्थकों की भीड़ एक झलक पाने के लिए पूरे रास्ते दौड़ लगाती रही।

इससे पहले पवन सिंह ने पायलट बाबा आश्रम में स्थित सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग की पूजा अर्चना की। इस दौरान आश्रम के अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद कृष्णा सिंह भी मौजूद थे। बता दें कि पवन सिंह इन दोनों लगातार चुनाव प्रचार में है। इससे पहले पवन सिंह को लेकर कभी कहा गया था कि भाजपा कार्रवाई करेगी।

कुछ भोजपुरी सितारों के बयान आए कि उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वह नहीं माने। वहीं, पवन सिंह खुद पीएम नरेंद्र मोदी को आदर्श मानते हैं। मगर, स्थानीय नेताओं पर जमकर बरसते हुए कहते हैं कि अभी मैं चुप हूं, लेकिन समय आने पर बोलूंगा। इस बीच पवन सिंह का खेल बिगाड़ने के लिए भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह मैदान में उतरने वाली हैं।

पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए एनडीए अक्षरा सिंह को मैदान में उतारने जा रही है। नीतीश सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री संतोष कुमार सिंह ने दावा किया है कि पवन सिंह के खिलाफ भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह काराकाट में प्रचार करेंगी। उन्होंने दावा किया है कि अक्षरा सिंह एनडीए समर्थित प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आ सकती हैं। संतोष कुमार सिंह ने कहा कि कुछ दिन इंतजार करिए पवन सिंह की जगह लोग अक्षरा सिंह के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आएंगे।

क्योंकि अक्षरा जल्द ही एनडीए के लिए वोट मांगती नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि जीत एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की होगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि काराकाट में राजपूत समाज एनडीए के साथ है।

