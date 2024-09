VIDEO: लाइव इंटरव्यू के दौरान लेबनानी पत्रकार के घर पर इजरायली मिसाइल से हमला

Highlights लेबनानी पत्रकार फदी बौदया उस समय घायल हो गए जब एक इजरायली मिसाइल उनके घर पर आकर गिरी सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में बौदया लाइव इंटरव्यू के दौरान बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं जब मिसाइल उनके घर पर आकर गिरी और वे स्क्रीन से दूर हो गए

नई दिल्ली: लेबनानी पत्रकार फदी बौदया उस समय घायल हो गए जब एक इजरायली मिसाइल उनके घर पर आकर गिरी। उस समय वे लाइव टीवी इंटरव्यू दे रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में बौदया लाइव इंटरव्यू के दौरान बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब मिसाइल उनके घर पर आकर गिरी और वे स्क्रीन से दूर हो गए। मिराया इंटरनेशनल नेटवर्क के प्रधान संपादक बौदया ने बाद में ट्वीट किया कि वे ठीक हैं।

उन्होंने कहा, "हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने फ़ोन किया, संदेश भेजा, चेक इन किया, और हर उस व्यक्ति का जिसने कोई भावना महसूस की। भगवान का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, भगवान और उनके आशीर्वाद का शुक्रिया, और हम प्रतिरोध के समर्थन में अपना मीडिया कर्तव्य जारी रखने के लिए वापस आ गए हैं। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया," बौदया को सशस्त्र समूह हिज़्बुल्लाह के प्रति सहानुभूति रखने वाला माना जाता है।

पिछले अक्टूबर में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इज़राइल और ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह सीमा पार युद्ध में लगे हुए हैं, जो वर्षों में इस तरह का सबसे बुरा युद्ध है। हाल के दिनों में हिज़्बुल्लाह सदस्यों पर एक परिष्कृत हमले के बाद संघर्ष बढ़ गया, जिसमें पेजर और वॉकी-टॉकी सहित उनके संचार उपकरणों को लक्षित तरीके से विस्फोट कर दिया गया।

हिज़्बुल्लाह ने आरोप लगाया कि हमलों के पीछे इज़राइल का हाथ है, जबकि यहूदी राष्ट्र ने न तो दावों को स्वीकार किया है और न ही इनकार किया है। चल रहे संघर्ष ने हाल ही में दोनों पक्षों द्वारा रॉकेटों का आदान-प्रदान करने के बाद एक पूर्ण युद्ध की आशंकाओं को जन्म दिया है। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमलों में 558 लोग मारे गए हैं, जिनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं।

A lebanese journalist was giving Anti-Israel interview to a channel, right at the moment he was struck by Israeli Missile😂



Unknown Gunmen, please follow this SOP😂⚡

