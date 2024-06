खालिस्तानी समूह ने भारत विरोधी अभियान को दिया नया रंग, 'उर्दुस्तान' की डिमांड करने को लेकर मुस्लिमों को भड़काया

Highlights खालिस्तान समर्थक एसएफजे समूह ने अब मुस्लिम समुदाय को भड़काया उर्दुस्तान की मांग को लेकर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की एसएफजे संदेश फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सहारा ले रहा

नई दिल्ली: हाल में भारत विरोधी प्रचार को धार देते हुए, सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) समूह ने अब मुस्लिम समुदाय को भड़काया और इसके साथ ही उनसे कहा कि आप भी भारत में रहकर 'उर्दुस्तान' की मांग करे। यह कदम देश की एकता को अस्थिर करने के संगठन के प्रयासों पर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है, जिसे सुरक्षा बलों ने नोट किया है।

सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, एसएफजे अपने भारत विरोधी प्रचार पर कायम है, इसके साथ वो सिख और मुस्लमानों को भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें मुस्लिम विरोधी चित्रित करते हुए मुस्लमानों को एक अलग उर्दूस्तान की मांग करने के लिए उकसा रहे हैं।

