Keir Starmer first Cabinet meeting: ‘मिशन डिलवरी बोर्ड’ गठित, स्टॉर्मर मंत्रिमंडल की पहली बैठक, जानें 100 दिन का लक्ष्य, भारतीय मूल की लीसा नंदी समेत रिकॉर्ड 11 महिलाएं शामिल

Highlights Keir Starmer first Cabinet meeting: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक अवास और कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। Keir Starmer first Cabinet meeting: राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) को ठीक करना भी शामिल है। Keir Starmer first Cabinet meeting: मंत्रिमंडल को याद दिलाया कि हमारा मूल्यांकन शब्दों से नहीं कार्यों से किया जाएगा।

Keir Starmer first Cabinet meeting: ब्रिटेन के नये प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने शनिवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की और ब्रिटिश-भारतीय संस्कृति मंत्री लीसा नंदी समेत अपने अन्य मंत्रियों के लिए ‘मिशन डिलवरी बोर्ड’ गठित किये। नव-निर्वाचित नेता ने बैठक के ठीक बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसे टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक अवास और कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देश को यह बताने के लिए की कि उन्होंने नई लेबर पार्टी सरकार के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उनको कैसे पूरा करना चाहते हैं। इन लक्ष्यों में बेपटरी हुई राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) को ठीक करना भी शामिल है।

Country first, party second.



I held my first Cabinet meeting this morning. My government is ready to serve the people of Britain. pic.twitter.com/hoktYD5Yo8