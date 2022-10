मारिजुआना रखने के लिए जेल में बंद हजारों दोषियों को जो बाइडन ने किया माफ, जल्द होंगे रिहा

Highlights बाइडन ने कहा, "मैं मारिजुआना के साधारण कब्जे के सभी पूर्व फेडेरल अपराधों के लिए क्षमा की घोषणा कर रहा हूं।" क्षमा उन लोगों को भी प्रभावित करेगी जिन्हें डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ड्रग कानूनों के तहत दोषी ठहराया गया था। अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि यह संख्या हजारों में होगी। क्षमा मारिजुआना बेचने या वितरित करने के दोषी लोगों पर लागू नहीं होगी।

वॉशिंगटन: अमेरिका की मारिजुआना को लेकर नीति पर राष्ट्रपति जो बाइडन ने बड़ा बदलाव किया। उन्होंने संघीय कानून के तहत मारिजुआना रखने के दोषी हजारों लोगों को माफ कर दिया। बाइडन ने कहा कि उनका प्रशासन समीक्षा करेगा कि क्या मारिजुआना अभी भी हेरोइन और एलएसडी जैसी दवाओं के समान कानूनी श्रेणी में होना चाहिए।

1970 के दशक में अपराध बनने के बाद से साधारण कब्जे के फेडेरल आरोपों में दोषी ठहराए गए सभी लोगों को क्षमादान दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि पूरा डेटा उपलब्ध नहीं था, लेकिन ध्यान दिया गया कि 1992 और 2021 के बीच लगभग 6,500 लोगों को साधारण कब्जे के लिए दोषी ठहराया गया था। इसमें कानूनी स्थायी निवासियों की गिनती नहीं की गई।

Too many lives have been upended because of our failed approach to marijuana.



Today I announced a pardon of all prior federal offenses of simple possession of marijuana, urged governors to do the same, and asked HHS and DOJ to review how marijuana is scheduled under federal law.