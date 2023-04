चंद्रमा पर उतरते वक्त जापानी कंपनी का अंतरिक्ष यान हुआ दुर्घटनाग्रस्त; 'आईस्पेस' ने कहा- बेहद निराशाजनक, चार महीने से लगे थे, देखें वीडियो

Highlights जापानी अंतरिक्ष यान बुधवार को चंद्रमा पर उतरने की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संपर्क टूटने के छह घंटे से अधिक समय बाद तोक्यों की कंपनी ‘आईस्पेस’ ने उस बात की पुष्टि की। इजराइल की एक गैर-लाभकारी संस्था ने 2019 में चंद्रमा की सतह पर एक यान उतारने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई थी।

तोक्योः जापान की एक कंपनी का अंतरिक्ष यान बुधवार को चंद्रमा पर उतरने की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के कारण यान से संपर्क टूट गया और उड़ान नियंत्रक यह पता लगाने की कोशिशों में जुटे हैं कि आखिर वहां हुआ क्या। संपर्क टूटने के छह घंटे से अधिक समय बाद तोक्यों की कंपनी ‘आईस्पेस’ ने उस बात की पुष्टि की, जिसका सभी को संदेह था।

कंपनी ने कहा कि ऐसी ‘‘उच्च संभावना’’ है कि यान चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह ‘आईस्पेस’ के लिए बेहद निराशाजनक है, क्योंकि वह करीब साढ़े चार महीने से इस मिशन पर काम कर रहा था, जिसका मकसद चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारना था। ऐसा अभी तक केवल तीन देश ( रूस, अमेरिका और चीन) ही कर पाए हैं।

#BREAKING#JAPAN#MOON



🔴 JAPAN : #VIDEO JAPANESE STARTUP ISPACE TRIED TO LAND ITS OWN SPACECRAFT ON THE MOON WEDNESDAY, BUT FLIGHT CONTROLLERS LOST CONTACT MOMENTS BEFORE TOUCHDOWN!



"We have to assume that we could not complete the landing on the lunar surface"#Japon#Lunapic.twitter.com/YKXCzXmTk5