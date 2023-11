जयशंकर ने ब्रिटेन के नए विदेश सचिव डेविड कैमरन से की मुलाकात, पश्चिमी एशिया, यूक्रेन मुद्दे पर की बातचीत

Highlights भारतीय विदेश मंत्री ने डेविड कैमरन की नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी एस जयंशकर ने बताया- हमारी रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने पर विस्तृत चर्चा हुई 2010 से 2016 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरन

नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ब्रिटेन के नए विदेश सचिव डेविड कैमरन से मुलाकात की। जयशंकर ने बैठक का विवरण साझा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया। उन्होंने लिखा, “ब्रिटेन के विदेश सचिव @David_Cameron से आज दोपहर उनके कार्यकाल के पहले दिन मुलाकात करके खुशी हुई। उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी। हमारी रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने पर विस्तृत चर्चा हुई।"

उन्होंने आगे कहा, “पश्चिम एशिया की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष और इंडो-पैसिफिक पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।” ब्रेक्सिट जनमत संग्रह हारने के बाद पद छोड़ने से पहले 2010 से 2016 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले डेविड कैमरन को नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।

