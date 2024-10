Israel Iran War: इजरायल ने रातभर की बमबारी, हमले से तबाह दक्षिणी बेरूत; पढ़ें युद्ध के 10 बड़े अपडेट

Israel Iran War LIVE:ईरान के हमले के बाद इजरायल लगातार जवाबी हमले कर रहा है। इजरायल द्वारा बेरूत और लेबनान में हमलों से वहां सबकुछ तबाह हो गया है। वहीं, इजरायल पर भी ईरान का हमला हो रहा है जिसकी सूचना आईडीएफ ने दी। रविवार को आईडीएफ ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि कुछ समय पहले इजरायल की ओर बढ़ रहे तीन हमलावर ड्रोनों को इजरायली बलों ने रोक लिया था।

सेना ने अवरोधन के फुटेज जारी करते हुए कहा कि नौसेना के एक युद्धपोत ने पूर्व से लॉन्च किए गए दो यूएवी को उस समय सफलतापूर्वक मार गिराया, जब वे उत्तरी इजराइल के पास भूमध्य सागर के ऊपर थे। इसमें कहा गया है कि वायु सेना के जेट विमानों ने एक अतिरिक्त ड्रोन को भी रोका, जिसे पूर्व से लॉन्च किया गया था, जबकि यह तेल अवीव मेट्रोपोलिस के तट के पास भूमध्य सागर के ऊपर था।

हमले की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताए बिना, सेना का कहना है कि नीति के तहत कोई अलार्म सक्रिय नहीं किया गया था और कोई हताहत नहीं हुआ था।

शनिवार से ही इजरायल की बमबारी ईरान पर जारी है जिसमें बेरूत के दक्षिणी उपनगर पर एक दर्जन हवाई हमले किए और पहली बार उत्तर में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर हमला किया। स्थानीय मीडिया ने बताया कि लेबनानी अधिकारियों के अनुसार, कुछ हमले "बहुत हिंसक" थे।

