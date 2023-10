Israel-Hamas War: "संयुक्त राष्ट्र और मानव जाति के लिए सबसे काला दिन...", इजरायल ने गाजा में युद्ध विराम को लेकर की UN की निंदा

Israel-Hamas War: संयुक्त राष्ट्र संघ इजरायल और हमास युद्ध को लेकर विस्तृत चर्चा के दौरान इजरायल ने यूएन की कड़ी निंदा की है। दरअसल, यूएन में गाजा पर इजरायल द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर मानवीय संघर्ष विराम का आग्रह किया गया जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए इजरायल ने इसकी निंदा की है।

इजरायली अधिकारी ने इसे संयुक्त राष्ट्र और मानव जाति के लिए एक काला दिन बताया है। उन्होंने कहा कि इजराइल अपनी रक्षा करना जारी रखेगा और इस मिशन को पूरा करने के लिए अपने पास मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करेगा।

"Dark day for UN, mankind": Israel slams UN resolution calling for "humanitarian truce" in Gaza



