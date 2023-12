Israel-Hamas War: इजरायली रक्षा बल का दावा; हमास आंतकियों ने नागरिकों को पीटा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मिली मानवीय मदद को चुराया

तेल अवीव:इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने रविवार हमास आंतकियों को लेकर बड़ा दावा करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके नागरिकों के साथ मारपीट की है। आईडीएफ का कहना है कि हमास आतंकवादियों पर नागरिकों की पिटाई करने और गाजा को अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मिलने वाली मानवीय सहायता चुरा ली है।

आईडीएफ ने कहा कि हमास अपने आतंकवादी लक्ष्यों को गाजा निवासियों की जरूरतों से ऊपर रखता है। आईडीएफ ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया जिसमें लोगों को कुछ व्यक्तियों द्वारा पीटते हुए दिखाया गया है। वीडियो में कुछ लोगों ने गाड़ी में कुछ सामान भी रखा हुआ है।

एक्स पर वीडियो साझा करते हुए, आईडीएफ ने कहा, "हमास के सदस्यों ने नागरिकों को पीटा और इजराइल द्वारा समर्थित अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त मानवीय सहायता चुरा ली।"

Hamas members beat civilians and steal the humanitarian aid they received from international organizations—facilitated by Israel.



Hamas puts its terrorist goals over Gazans' needs. pic.twitter.com/lFuaWU0bdx