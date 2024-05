जिस सिमंस का 86 की उम्र में निधन, इस इंडेक्स में कमाएं 4 गुना ज्यादा रिटर्न, जानें कैसे पड़ा नाम 'क्वांट किंग'

Highlights जिस सिमंस ने बाजार देखने के नजरिए को बदला साइमन ने अपने 40 के दशक में शैक्षणिक क्षेत्र से निवेश किया क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बताया कि ऐसे पैटर्न ढूंढे जो मूल्य परिवर्तन की भविष्यवाणी करते थे

नई दिल्ली: जिम सिमंस ही वह व्यक्ति हैं, जिसके बारे में कई निवेशकों का मानना ​​है कि उन्होंने अपनी सीक्रेट फर्म, रेनेसां टेक्नोलॉजीज में दुनिया की सबसे बड़ी पैसा बनाने वाली मशीन बनाई थी, लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि उनकी आज 86 की उम्र में मृत्यु हो गई है।

अमेरिकी सरकार के लिए एक समय कोड को ब्रेक किया, सिमंस ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया कि उन्हें प्रसिद्ध फंड मेडेलियन में एस एंड पी 500 इंडेक्स पर कैसे 4 गुना रुपए प्राप्त किए। 1988 से 2023 के बीच, इस फंड से उन्हें औसत रिटर्न करीब 40 फीसदी ज्यादा का हुआ, इसके बाद वो और उनके तीन दोस्त काफी अमीर हो गए।

क्वांट किंग

साइमन ने अपने 40 के दशक में शैक्षणिक क्षेत्र से निवेश की ओर रुख किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के पक्ष में धन प्रबंधकों की मानक प्रथाओं को त्याग दिया, डेटा में ऐसे पैटर्न ढूंढे जो मूल्य परिवर्तन की भविष्यवाणी करते थे। उनकी सफलता ने उन्हें 'क्वांट किंग' नाम दिया।

ईस्ट सेटाउकेट, न्यूयॉर्क में स्थित रेनेसां में, सिमंस ने वॉल स्ट्रीट के दिग्गजों को नियुक्त करने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने गणितज्ञों और वैज्ञानिकों की तलाश की, जिनमें खगोल भौतिकीविद और कोड ब्रेक करने वाले शामिल थे, जिन्होंने उन्हें सनस्पॉट से लेकर विदेशी मौसम तक हर चीज पर उनकी कंपनी द्वारा प्रतिदिन इस्तेमाल किए गए टेराबाइट डेटा में उपयोगी निवेश जानकारी इकट्ठा करने में मदद की।

