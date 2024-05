Uttarakhand Yamunotri: यमुनोत्री में दर्शन, 'पहाड़ी रास्ते 'हाउसफुल', देखें वीडियो

Highlights यमुनोत्री के पहाड़ी रास्ते पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी कई श्रद्धालुओं ने कहा कि वे दो घंटे से अधिक समय से संकरे रास्ते पर खड़े हैं मुख्यमंत्री ने आयुक्त गढ़वाल मंडल को निर्देशित किया कि चार धाम यात्रा की सारी व्यवस्था दुरुस्त की जाएं

Uttarakhand Yamunotri: यमुनोत्री मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोल दिए गए। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहाड़ों पर देखने को मिली। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पहाड़ी रास्तों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस वीडियो को वहां मौजूद किसी भक्त के द्वारा बनाया गया। जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। वहीं, लोगों ने इस वीडियो पर प्रदेश की धामी सरकार और जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया।

