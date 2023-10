Israel-Hamas War: युद्ध की मार झेल रहे इजरायली नागरिकों ने सेना का बढ़ाया हौसला, घर की बालकनियों में खड़े होकर गया राष्ट्रगान

Israel-Hamas War: हमास आंतकियों के हमले के बाद से इजरायल में युद्ध शुरू हो गया है। इस युद्ध के कारण अब तक हजारों लोगों अपनी जान गंवा चुके हैं। इजरायली सेना द्वारा हमास के आतंकियों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।

इस बीच, डरे हुए इजरायल के नागरिक युद्ध का सामना कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर छुपे हुए हैं। इजरायली लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जो निश्चिततौर पर युद्ध के बीच एक उम्मीद की किरण की तरह है।

दरअसल, इजरायल के लोग सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने के लिए अपने देश का राष्ट्रगान 'हातिकवाह' गा रहे हैं। इजराइल के नागरिकों ने अपने रक्षा बलों के समर्थन में अपनी बालकनियों से खड़े होकर राष्ट्रगान गा रहे हैं।

गौरतलब है कि कई यहूदियों के लिए, यह गान उनके लंबे संघर्ष की याद दिलाता है और आशा का गीत भी है। यह यहूदी लोगों की लंबी और कठिन यात्रा और अपने वतन लौटने के उनके सपने की बात करता है। यह गीत इजरायली लोगों की ताकत और दृढ़ संकल्प और अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की उनकी प्रतिबद्धता की याद दिलाता है।

हमास द्वारा मचाई गई तबाही और नरसंहार के बीच कई इजराइली नागरिक देश लौट रहे हैं और इसके खिलाफ लड़ाई में शामिल होने जा रहे हैं। इजरायली राष्ट्रगान हटिकवा आशा और लचीलेपन का गीत है।

An entire Israeli neighborhood gathers on their balconies to sing Hatikva, Israel's national anthem.



I hope, they won't be mocked by their people like left liberals mocked Indians for doing the similar act to boost the moral of our health workers during covid. pic.twitter.com/sXjviGsBcL