Israel-Hamas War: "इजरायल युद्ध के सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध", बंधकों के पहले जत्थे की रिहाई पर बोले नेतन्याहू

Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच महीने भर से चल रहे युद्ध में कुछ समय के विराम के बाद 13 इजरायली बंधकों को आखिरकार रिहा कर दिया गया है। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किए जाने के बाद लोगों को बंधक बनाया गया जिनमें से अब 13 लोगों को रिहा कर दिया गया है।

इस रिहाई के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि राष्ट्र गाजा से सभी बंधकों की वापसी के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि यह युद्ध हमास के लक्ष्यों में से एक है।

उन्होंने कहा कि लेकिन मैं आप पर, परिवारों पर, आप इजराइल के नागरिकों पर जोर देता हूं, हम सभी बंधकों को वापस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह के उद्देश्यों में से एक है युद्ध और हम युद्ध के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"We just completed the return of the first of our hostages: children, their mothers and additional women. Each of them is an entire world. pic.twitter.com/fDMqAVlicM