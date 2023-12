Israel-Hamas War: गाजा में युद्धविराम के समर्थन में आगे आया भारत, यूएनजीए में पेश प्रस्ताव के पक्ष में की वोटिंग

Israel-Hamas War: संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में युद्धविराम को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव पर भारत ने पक्ष में वोटिंग की है। इस प्रस्ताव में इजरायल-हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय युद्धविराम के साथ-साथ सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई थी।

193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को यहां एक आपातकालीन विशेष सत्र में मिस्र द्वारा पेश किए गए मसौदा प्रस्ताव को अपनाया। प्रस्ताव को पक्ष में 153 वोटों के साथ अपनाया गया, जबकि 23 देश अनुपस्थित रहे और 10 ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।

अल्जीरिया, बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और फिलिस्तीन द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव में गाजा में तत्काल मानवीय युद्धविराम की मांग की गई और अपनी मांग दोहराई गई कि सभी पक्ष अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करें। विशेष रूप से नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में।

इसने सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई के साथ-साथ मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने की भी मांग की।

India at UNGA votes in favour of resolution demanding immediate ceasefire in Gaza



Read @ANI Story | https://t.co/ybIsMePYVd#India#UNGA#Israel#Gaza#UnitedNations#IsraelHamasWarpic.twitter.com/KXVQ2bR4dW