Israel-Hamas War: इजराइल ने पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को स्कूली पाठ्यक्रम से बाहर किया, फिलिस्तीन और गाजा के लोगों का किया था समर्थन

Highlights ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ इजरायल ने कड़ा रुख अपनाया ग्रेटा थनबर्ग को स्कूली पाठ्यक्रम से बाहर किया फिलिस्तीन और गाजा के लोगों का किया था समर्थन

Israel-Hamas War: फिलीस्तीन के समर्थन में आवाज उठाने वाली स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ इजरायल ने कड़ा रुख अपनाया है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली शिक्षा मंत्रालय ने उनकी जलवायु सक्रियता को संदर्भित करने वाले शिक्षा पाठ्यक्रम के हिस्से को हटाने का फैसला किया है।

बता दें कि एक्स पर एक पोस्ट में थनबर्ग ने गाजा में तत्काल युद्धविराम की अपील की थी। एक्स पर एक पोस्ट में थुनबर्ग और तीन अन्य कार्यकर्ता गाजा और जलवायु न्याय का समर्थन करते हुए तख्तियां पकड़े हुए थे।

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine#IStandWithPalestine#StandWithGaza#FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO