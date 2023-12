यूएस नेवी ने लाल सागर में एक कंटेनर जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रही हौथी नौकाओं को किया नष्ट

Highlights अमेरिकी सेना ने कहा कि यमन में हौथी-नियंत्रित क्षेत्रों से चार जहाजों ने मेर्स्क हांग्जो पर गोलीबारी की रिपोर्ट के अनुसार, पास के अमेरिकी युद्धपोतों के हेलीकॉप्टरों ने एक संकट कॉल का जवाब दिया बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, हुती नवंबर से लाल सागर में जहाजों पर हमला कर रहे हैं

नई दिल्ली: अमेरिकी नौसेना ने लाल सागर पर एक कंटेनर जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हुती विद्रोहियों की "छोटी नौकाओं" को नष्ट कर दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना ने कहा कि यमन में हौथी-नियंत्रित क्षेत्रों से चार जहाजों ने मेर्स्क हांग्जो पर गोलीबारी की और जहाज के कुछ मीटर के भीतर पहुंच गए।

रिपोर्ट के अनुसार, पास के अमेरिकी युद्धपोतों के हेलीकॉप्टरों ने एक संकट कॉल का जवाब दिया और गोलीबारी के बाद, उनमें से तीन को "आत्मरक्षा में" डुबो दिया। चालक दल मारे गए और चौथी नाव क्षेत्र से भाग गई। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, हुती नवंबर से लाल सागर में जहाजों पर हमला कर रहे हैं।

ईरान समर्थित यमनी विद्रोही समूह ने दावा किया है कि गाजा में युद्ध के जवाब में महत्वपूर्ण शिपिंग लेन पर उसके हमले इज़राइल से जुड़े जहाजों पर निर्देशित हैं। यूएस सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने कहा कि जिस वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ, मेर्स्क हांग्जो, सिंगापुर में पंजीकृत है और एक डेनिश फर्म द्वारा संचालित और स्वामित्व में है।

रिपोर्ट के अनुसार, मार्सक का कहना है कि उसने लाल सागर के माध्यम से नौकायन को 48 घंटों के लिए रोक दिया है। चार हौथी नौकाओं ने शाम करीब साढ़े छह बजे हमला किया। यमनी समय हथियारों और छोटे हथियारों के साथ, कंटेनर जहाज के 20 मीटर (66 फीट) के भीतर पहुंच गए, जिस पर चालक दल ने "चढ़ने का प्रयास किया"।

