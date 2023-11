Iran Fire Drug Rehabilitation Centre: ईरान नशा मुक्ति केंद्र में आग, 27 लोगों की मौत और 17 अन्य लोग घायल, चारों ओर हाहाकार

Highlights कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। वीडियो में आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। आग पर काबू पा लिया गया है और प्राधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

Iran Fire Drug Rehabilitation Centre: पूर्वी ईरान में एक नशा मुक्ति केंद्र में शुक्रवार को आग लग जाने से कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य लोग घायल हो गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। सरकारी टेलीविजन चैनल ने बताया कि देश की राजधानी तेहरान से करीब 200 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित लैंग्राउड शहर के अस्पतालों में 17 घायलों को भर्ती कराया गया है।

A fire at a drug rehabilitation centre in northern Iran kills 27 people and injures 17 others, state media say, reports AP