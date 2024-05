Air India Express cancels LIVE: एयर इंडिया एक्सप्रेस बेहाल, 86 उड़ानें रद्द, 300 वरिष्ठ केबिन क्रू 'बीमार', हवाईअड्डों पर नाराज यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया, देखें वीडियो

Highlights केरल के सभी हवाईअड्डों पर नाराज यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विमान में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे तब उन्हें उड़ान रद्द होने के बारे में सूचित किया गया। तारीख पर यात्रा की पेशकश की है, लेकिन यात्री इससे खुश नहीं हैं।

Air India Express cancels LIVE: एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर सुबह से हंगामा जारी है। कम से कम 86 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ानें रद्द कर दी गईं। एयरलाइन के सूत्रों ने बताया कि वेतन को लेकर नाखुश हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि केबिन क्रू सदस्यों के "सामूहिक बीमार अवकाश" पर जाने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की कम से कम 86 उड़ानें रद्द कर दी गईं। लगभग 300 वरिष्ठ केबिन क्रू सदस्यों के अंतिम समय में बीमार होने की सूचना देने और अपने मोबाइल फोन बंद करने के बाद अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं।

Dear @JM_Scindia sir disappointed with the service by air India express.

My flight is at 11:30pm from Bangalore to Delhi , while arriving airport on checking the attendant said delay by 2 hour. No message given of delay. #ministryofcivilaviation@PMOIndia@MoCA_Indiapic.twitter.com/tgfhGz8eRu — Suraj singh (@SurajSingh4767) May 7, 2024

Delhi Airport Kalesh (Air India Express cancelled 3 flights to Goa, Guwahati and Srinagar last moment and refused to provide any alternatives. So,Kalesh ensued) pic.twitter.com/TdIJlMhmTt — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 8, 2024

एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें अंतिम समय में रद्द किये जाने के विरोध में बुधवार को केरल के सभी हवाईअड्डों पर नाराज यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ज्यादातर यात्री खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले थे। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद, जब वे विमान में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे तब उन्हें उड़ान रद्द होने के बारे में सूचित किया गया।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों को पूरे पैसे वापस करने या किसी अन्य तारीख पर यात्रा की पेशकश की है, लेकिन यात्री इससे खुश नहीं हैं। उनमें से कई ने दावा किया कि अगर वे आज अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंचे तो उनकी नौकरी जा सकती है, जबकि कुछ अन्य का कार्य वीजा समाप्त होने वाला है। एक महिला को अपने जुड़वां बच्चों और पति के साथ कन्नूर से शारजाह जाना था।

उड़ान रद्द होने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए उसने कहा कि उसे नौ मई को फिर से ड्यूटी के लिए पहुंचना है, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस उसे 10 मई को कोच्चि से उड़ान की पेशकश कर रही है। उसने मीडिया से कहा, ‘‘मेरे 10 मई को यात्रा करने का क्या मतलब होगा? अगर मैं नौ मई से पहले वहां नहीं पहुंची, तो मेरे बॉस कहेंगे कि मैं न आऊं और इस तरह मैं अपनी नौकरी खो दूंगी।’’

इसी तरह की चिंताएं कई अन्य लोगों ने जताईं, जिन्हें आज या कल खाड़ी देशों में अपने कार्यस्थल पर ड्यूटी के लिए फिर से पहुंचना है और ऐसा न करने पर उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। महिला ने यह भी कहा कि वह मंगलवार रात से हवाई अड्डे पर इंतजार कर रही थी, जब उसकी उड़ान शारजाह के लिए रवाना होने वाली थी।

#WATCH | Kerala: Passengers at Thiruvananthapuram airport face difficulties as more than 70 international and domestic flights of Air India Express have been cancelled after senior crew member of the airline went on mass 'sick leave'. pic.twitter.com/c234yIzedA — ANI (@ANI) May 8, 2024

उसने शिकायत की कि एयरलाइन द्वारा उन्हें रहने की या कोई अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। एक अन्य महिला ने मस्कट में अस्पताल में भर्ती अपने पति से मिलने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस में टिकट बुक किया था। उड़ान रद्द होने से व्यथित इस महिला ने कहा कि उसे उड़ान रद्द होने के बारे में तब बताया गया जब वह सुबह कन्नूर हवाई अड्डे पर पहुंची।

एक व्यक्ति को मंगलवार रात कन्नूर से शारजाह की तत्काल यात्रा करनी थी। उसने टिकट रद्द करने का इंतजार नहीं किया और इसके बजाय तुरंत इंडिगो की उड़ान से जाने के लिए 37,000 रुपये में टिकट खरीद लिया। उसने कहा, ‘‘टिकट काउंटर पर झगड़ा हो रहा है। इसलिए, मैंने तुरंत इंडिगो की उड़ान से जाने के लिए 37,000 रुपये का टिकट खरीदा।’’

राज्य के कोच्चि, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डों पर भी यात्रियों की नाराजगी देखी गई। कुछ यात्री तो छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने चालक दल के सदस्यों की कमी के कारण ‘‘कई उड़ानें’’ रद्द कर दी हैं।

उनके अनुसार, चालक दल के सदस्यों का एक वर्ग टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन में कथित कुप्रबंधन के विरोध में बीमार होने की सूचना दे रहा है। पिछले कुछ समय से, खासतौर पर एआईएक्स कनेक्ट (पूर्ववर्ती एयरएशिया इंडिया) के एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ विलय की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसके चालक दल के कुछ सदस्यों में असंतोष व्याप्त है।

सूत्रों ने बुधवार को कहा कि सोमवार शाम से कई विमान कर्मियों ने बीमार होने की सूचना देना शुरू कर दिया और चालक दल के सदस्यों की पर्याप्त संख्या नहीं होने की वजह से कोच्चि, कालीकट तथा बेंगलुरू समेत अनेक हवाईअड्डों पर कई उड़ान रद्द कर दी गई हैं। एयरलाइन ने अपने बयान में इस अप्रत्याशित व्यवधान के लिए यात्रियों से माफी मांगी और इस बात पर जोर दिया कि यह स्थिति उस सेवा के मानक को प्रतिबिंबित नहीं करती है जिसे वह प्रदान करने का प्रयास करती है।

