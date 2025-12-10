International Human Rights Day 2025: 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस? जानें क्या है महत्व
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 10, 2025 11:07 IST2025-12-10T11:06:10+5:302025-12-10T11:07:52+5:30
International Human Rights Day 2025: 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की वर्षगांठ का स्मरणोत्सव है।
International Human Rights Day 2025: मानवाधिकार संरक्षण के लिहाज से 10 दिसंबर के दिन का खास महत्व है। इस दिन को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में दस दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था जिसका उद्देश्य विश्वभर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना है।
देश दुनिया के इतिहास में दस दिसंबर की तारीख में दर्ज कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:-
1878 : जामिया मिल्लिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक मोहम्मद अली जौहर का रामपुर में जन्म।
1878 : चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म।
1896 : नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का निधन।
1898 : पेरिस संधि के बाद स्पेन-अमेरिका युद्ध समाप्त हुआ।
1902 : तस्मानिया में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला।
1950 : इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया।
1992 : गुजरात में देश की पहली होवरक्राफ्ट सेवा की शुरुआत।
2001 : दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार का निधन।
2007 : क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनेर अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं।
2016 : तुर्किये के इस्तांबुल में एक फुटबॉल स्टेडियम के पास दो धमाकों में 38 लोगों की मौत।
2022: जापान ने धार्मिक समूह ‘यूनिफिकेशन चर्च’ के दानदाताओं के लिए कानून बनाया।