Indonesia election results live: इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव, रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबिआंतो ने जीत का दावा किया

Indonesia election results live: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की दौड़ तेज है। रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबिआंतो ने अनौपचारिक आंकड़ों के आधार पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व जनरल आसानी से देश के सर्वोच्च पद पर जीत हासिल करने में सफल हो सकते हैं। सुबिआंतो (72) ने खुद को प्रसिद्ध व मौजूदा राष्ट्रपति जोको विडोडो के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया था। पूरे द्वीपसमूह पर बिना किसी बड़ी समस्या के मतदान बुधवार अपराह्न को संपन्न हो गया। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमाणित त्वरित-गणना केंद्रों से दिन में ही प्रारंभिक और अनौपचारिक परिणामों की उम्मीद की जा रही थी। वहीं आधिकारिक और अंतिम नतीजे करीब एक महीने में आएंगे। चुनाव से पहले के सर्वेक्षणों में रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबिआंतो को राष्ट्रपति पद का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है और वही एकमात्र उम्मीदवार हैं, जिनके सुहार्तो के शासनकाल से संबंध हैं। प्रबोवो उस दौरान विशेष बलों के कमांडर रहे थे और उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप है, जिसे उन्होंने सिरे से नकार दिया।

#UPDATE Indonesian Defence Minister Prabowo Subianto claimed victory in the first round of the archipelago's presidential election Wednesday after preliminary results indicated he was on course to be elected leader of Southeast Asia's biggest economy. pic.twitter.com/yY2Acfxazs