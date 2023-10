फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत द्वारा भेजी गई मानवीय सहायता मिस्र पहुंचीं, मिस्र में भारत के राजदूत ने रेड क्रिसेंट को सौंपी

Highlights भारत द्वारा भेजी गई मानवीय सहायता मिस्र पहुंच गई है मिस्र में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने रेड क्रिसेंट को राहत सामग्री सौंपी छह टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी गई है

नई दिल्ली: फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत द्वारा भेजी गई मानवीय सहायता मिस्र पहुंच गई है। मिस्र में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने फिलिस्तीन को आगे भेजने के लिए मिस्र के रेड क्रिसेंट को राहत सामग्री सौंपी। मिस्र में भारत द्वारा भेजी गई मानवीय सहायता को रेड क्रिसेंट को सौंपते भारत के राजदूत अजीत गुप्ते की तस्वीर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी की है।

India's humanitarian aid for the people of Palestine arrives in Egypt. India's Ambassador to Egypt Ajit Gupte handed over the relief material to the Egyptian Red Crescent for onward transmission to Palestine: MEA pic.twitter.com/r6UOwiJBJl