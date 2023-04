सूडान में सेना और अर्धसैनिक संघर्ष के बीच भारतीयों को घर के अंदर रहने को कहा गया

Highlights भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, घर के अंदर रहने की सलाह दी भारतीय मिशन ने ट्वीट के जरिए कहा, कृपया शांत रहें और आगे की जानकारी के लिए प्रतीक्षा करें सेना और अर्धसैनिक के बीच जारी संघर्ष के दौरान सड़कों पर उतरे टैंकर, लोगों में हाहाकार मचा

खारतूम: सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। खारतूम में भारतीय दूतावास के एक ट्वीट में कहा गया है, "गोलीबारी और झड़पों की सूचना के मद्देनजर, सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, घर के अंदर रहने और तत्काल प्रभाव से बाहर निकलने से रोकने की सलाह दी जाती है। कृपया शांत रहें और आगे की जानकारी के लिए प्रतीक्षा करें।"

अफ्रीकी देश में नियमित सेना में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) के नियोजित एकीकरण को लेकर सैन्य नेता अब्देल फतह अल-बुरहान और अर्धसैनिक कमांडर मोहम्मद हमदान डागलो के बीच हफ्तों तक गहराते तनाव के बाद शनिवार को सूडान में हिंसा भड़क गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने दक्षिण खारतूम में आरएसएफ बेस के पास "टकराव" और जोरदार विस्फोट और गोलियों की सूचना दी। आरएसएफ ने कहा कि उसके बलों ने खार्तूम हवाईअड्डे पर नियंत्रण कर लिया है।

हवाईअड्डे के पास, साथ ही बुरहान के आवास के पास और खारतूम उत्तर में गोलियों की आवाज सुनी गई। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए भागते देखा गया क्योंकि तोपखाने ने सड़कों पर पत्थरबाजी की।

NOTICE TO ALL INDIANS



IN VIEW OF REPORTED FIRINGS AND CLASHES, ALL INDIANS ARE ADVISED TO TAKE UTMOST PRECAUTIONS, STAY INDOORS AND STOP VENTURING OUTSIDE WITH IMMEDIATE EFFECT. PLEASE ALSO STAY CALM AND WAIT FOR UPDATES.