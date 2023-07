VIDEO: कनाडा में तिरंगे के अपमान को रोकने पर भारतीय शख्स की खालिस्तानी समर्थकों ने की पिटाई, जूतों से किया हमला

Highlights कनाडा में तिरंगे के अपमान का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में तिरंगे के अपमान पर विरोध करने वाले भारतीय शख्स की पिटाई भी होते देखा गया है। बता दें कि खालिस्तानी समर्थक एक सिख की कनाडा में हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे है।

टोरांटो:कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारत विरोधी रैली निकाली गई है और विरोध प्रदर्शन कर भारतीय झंडे को आग लगा दी गई है। खालिस्तानी समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने भारतीय झंडे का अपमान करने के कई वीडियो भी सामने आए हैं।

यही नहीं एक अन्य वीडियो में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा एक भारत समर्थक शख्स के साथ बुरा सलूक करने और उसे जूते से पीटने का भी एक क्लिप सामने आया है। दावा है कि यह शख्स तिरंगे के अपमान को नहीं देख पाया था और खालिस्तानी समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने वाले घटनास्थल पर उनके कारनामे के लिए विरोध भी किया था।

सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में यह देखा गया है कि कनाडा के वैंकूवर में कुछ खालिस्तानी समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे है। इस दौरान वे तिरंगे का अपमान कर रहे है और उसे जला रहे है साथ में भारत विरोधी नारे भी लगा रहे है।

Canada: Indian flag burned by Khalistani in Vancouver during an anti-India rally. A pro-India man who attempted to save Indian tricolor was also beaten with shoes by these extremists. pic.twitter.com/IvxCeRmzGO