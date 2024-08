इटली की पीएम मेलोनी ने दीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, मोदी के साथ शेयर की फोटो, भारतीय प्रधानमंत्री ने भी किया रिप्लाई

Highlights मेलोनी ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दीं इतालवी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर साझा की मोदी ने अपने जवाब में कहा, स्वतंत्रता दिवस पर आपकी शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं

Independence Day 2024:इटली की मंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने गुरुवार, 15 अगस्त को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दीं। इतालवी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर साझा की और भारत के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया।

इतालवी प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, "78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं भारत के लोगों और विशेष रूप से इस पेज को फॉलो करने वाले अनेक भारतीयों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इटली और भारत के बीच एक मजबूत रिश्ता है और मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर महान उपलब्धियां हासिल करेंगे। हमारी रणनीतिक साझेदारी भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। नरेंद्र मोदी।"

प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी की शुभकामनाओं का जवाब दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा पोस्ट किए गए संदेश का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जवाब में कहा, "स्वतंत्रता दिवस पर आपकी शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। भारत-इटली की दोस्ती बढ़ती रहे और एक बेहतर ग्रह की दिशा में योगदान देती रहे।"

