Jaishankar-Wang Yi 2024: अस्ताना में मिले जयशंकर और वांग यी, पूर्वी लद्दाख और एलएसी पर चर्चा, जानें

Highlights वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) का सम्मान किया जाना चाहिए। द्विपक्षीय संबंधों में ‘‘स्थिरता आ सके और संबंधों को नए सिरे से गति मिल सके।’’ सीमा क्षेत्रों में शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान पर चर्चा की।

Jaishankar-Wang Yi 2024: भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के शेष मुद्दों के जल्द निपटारे के लिए दोगुने प्रयास करने तथा संबंधों में ‘‘स्थायित्व लाने एवं पुन: गति प्रदान’’ करने का प्रण लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच कजाखिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन से इतर बृहस्पतिवार को एक बैठक हुई जिसमें जयशंकर ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) का सम्मान किया जाना चाहिए।

दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में जयशंकर ने सीमा प्रबंधन के लिए अतीत में दोनों पक्षों के बीच हुए संगत द्विपक्षीय समझौतों और नियमों का पूरी तरह पालन किए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार जयशंकर और वांग ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान तलाशने के वास्ते गहन विचार विमर्श किया ताकि द्विपक्षीय संबंधों में ‘‘स्थिरता आ सके और संबंधों को नए सिरे से गति मिल सके।’’

Jaishankar holds talks with China's Wang Yi, agrees to redouble efforts for "early resolution of remaining border issues"



Read @ANI Story | https://t.co/6gCscmyDqz#Jaishankar#IndiaChinaTies#WangYipic.twitter.com/SHtlRKO8bG