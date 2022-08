पाकिस्तान: इमरान खान ने अपनी रैली में चलाया भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर का वीडियो क्लिप, फिर बोले- ये होता है आजाद मुल्क

Highlights पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लाहौर में हुई थी इमरान खान की रैली। इस रैली में इमरान खान ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर की तारीफ करते हुए भारत के विदेश नीति की भी प्रशंसा की। इमरान खान ने रैली में एस. जयशंकर का एक वीडियो क्लिप चलाया और कहा कि आजाद मुल्क ऐसा ही होता है।

लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत की विदेश नीति की प्रशंसा करते हुए अपने देश की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इमरान खान ने रूस पर तमाम अमेरिकी और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद भारत द्वारा उससे से तेल खरीदने को लेकर भारतीय विदेश नीति और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना की।

इमरान खान ने पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए रूस से भारत की तेल खरीद पर पश्चिमी देशों की आलोचना को लेकर एस जयशंकर द्वारा एक इंटरव्यू में दी गई तीखी प्रतिक्रिया का एक वीडियो क्लिप भी रैली में चलाया। यह वीडियो इसी साल जून का है जब जयशंकर ने स्लोवाकिया में GLOBSEC 2022 ब्रातिस्लावा फोरम में यह टिप्पणी की थी।

एस जयशंका ने रूस से भारत द्वारा तेल आयात का बचाव करते हुए यह टिप्पणी की थी और कहा कि यूक्रेन संघर्ष भी विकासशील देशों को प्रभावित कर रहा है। एक सवाल के जवाब में क्या रूस से भारत का तेल आयात यूक्रेन युद्ध के लिए वित्त पोषण नहीं कर रहा है, जयशंकर ने कहा था, 'अगर भारत रूसी तेल खरीद रहा है तो युद्ध का वित्तपोषण कर रहा है, तो क्या यूरोप रूसी गैस खरीद रहे है, वह युद्ध के लिए धन नहीं है? क्या युद्ध के लिए सिर्फ भारतीय पैसे ही खर्च हो रहे हैं, यूरोप का नहीं?'

लाहौर में एक विशाल रैली के दौरान एस जयशंकर की क्लिप दिखाते हुए, 'इमरान खान ने कहा, 'देखो कैसे इस भारतीय मंत्री ने रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिकी दबाव को पीछे धकेल दिया। भारत असल में अमेरिका का एक रणनीतिक सहयोगी है, लेकिन वे यह कहने से नहीं चूके कि वे तेल खरीदना जारी रखेंगे। वे जहां चाहें वहां से तेल खरीद लें। वे अपने लोगों का ख्याल रख रहे हैं। यह होता है आजाद मुल्क।'

