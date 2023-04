कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला, 4 महीने में दूसरी बड़ी घटना; पीएम मोदी और भारत को लेकर लिखी गई आपत्तिजनक बातें

Highlights कनाडा में हिंदू मंदिर में की गई तोड़फोड़ मंदिर की दीवारों पर लिखा, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कनाडा पुलिस ने मामले में दो आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है

टोरंटो: कनाडा के ओंटारियो में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की गई है। मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी अपशब्द लिखें गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की गई।

इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अज्ञात बदमाश मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखते दिख रहे हैं।

बुधवार को हुई इस घटना में आरोपियों ने दीवारों पर 'हिंदुस्तान मुर्दाबाद' और 'मोदी 'आतंकवादी घोषित करो' जैसे नारे लिखे गए थे। फुटेज में, संदिग्धों को बुधवार रात 12 बजे के बाद देखा गया, जिनमें से एक इमारत पर नजर रख रहा था, जबकि दूसरा इमारत में तोड़फोड़ कर रहा था।

