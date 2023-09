टाई ठीक करने से लेकर छाता पकड़ने तक: भारतीयों ने ऋषि सुनक-पत्नी अक्षता को बताया नया 'कपल गोल्स'

Highlights ब्रिटिश पीएम और उनकी पत्नी की एक जोड़ी के रूप में सोशल मीडिया पर हो रही है जमकर तारीफ दोनों का अक्षरधाम मंदिर में पारंपरिक हिंदू तरीके से स्वागत किया गया, सुनक और मूर्ति को मंदिर में 'आरती' करते देखा गया

नई दिल्ली: ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी व्यवसायी पत्नी अक्षता मूर्ति जी20 शिखर सम्मेलन के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचने के बाद से एक बेस्ट कपल के रूप में चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर दोनों शादीशुदा युगल की 'टाई-फिक्सिंग' तस्वीर के बाद, रविवार की अक्षरधाम मंदिर यात्रा की जोड़े की तस्वीरों को सराहना मिल रही है।

मंदिर में पारंपरिक हिंदू तरीके से स्वागत किया गया, सुनक और मूर्ति को मंदिर में 'आरती' करते देखा गया। उन्होंने श्री नीलकंठ वर्णी महाराज की मूर्ति पर अभिषेक (जल चढ़ाना) भी किया और "विश्व शांति, प्रगति और सद्भाव के लिए" प्रार्थना की। सुनक ने एक बयान में कहा, यह न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि एक मील का पत्थर है जो भारत के मूल्यों, संस्कृति और दुनिया में योगदान को भी चित्रित करता है।

ब्रिटिश पीएम ने कहा, “मैं और मेरी पत्नी आज सुबह दर्शन और पूजा के लिए स्वामीनारायण अक्षरधाम जाकर बहुत प्रसन्न हुए। हम इस मंदिर की सुंदरता और इसके शांति, सद्भाव और एक बेहतर इंसान बनने के सार्वभौमिक संदेश से आश्चर्यचकित और आश्चर्यचकित थे।

जैसे ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गईं, नेटिज़न्स दिल के आकार की आंखों और गले लगाने वाले इमोजी के साथ 'वाह' टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सके। “इस G20 शिखर सम्मेलन की सर्वश्रेष्ठ तस्वीरें। यूके के प्रधानमंत्री को अपने धर्म पर गर्व है,'' एक एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) उपयोगकर्ता ने पोस्ट किया।

एक 'एक्स' उपयोगकर्ता ने आगे बढ़कर लोकप्रिय शाहरुख खान-काजोल फिल्म 'कुछ कुछ होता है' का एक संवाद उद्धृत किया। उन्होंने लिखा, "लंदन में रहने से, वहां पढ़ने लिखने से, मैं अपने संस्कार नहीं भूलता और ये तुम मत भूलना - कुछ कुछ होता है [2023]।"

This how a GENTLEMAN looks like!!!#RishiSunakpic.twitter.com/Xmrhz5qdbI