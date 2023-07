France shooting: पुलिस गोलीबारी में 17 वर्षीय किशोर की मौत, विरोध-प्रदर्शन के दौरान 1311 लोग अरेस्ट, 45000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, 2500 दुकानों में आग लगाकर तोड़फोड़ की

Highlights मारे गए किशोर नाहेल को दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने अवरोधक लगाकर सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। पेरिस के कई इलाकों में लोगों के समूहों ने सुरक्षा बलों पर पटाखे फेंके।

France shooting: फ्रांस के गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि पुलिस की गोलीबारी में 17 वर्षीय एक किशोर की मौत के बाद चौथी रात व्यापक विरोध प्रदर्शन के दौरान देशभर में 1,311 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने हिंसा रोकने के लिए देश भर में 45,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है।

रातभर युवा प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हुई। विभिन्न जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने करीब 2,500 दुकानों में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। नैनटेरे के उपनगर में पुलिस की गोलीबारी में मंगलवार को मारे गए किशोर नाहेल को दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

Police arrest nearly 1,000 people as protests continue for fourth day in France



