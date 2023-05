अमेरिका की कंपनी ने नौकरी के लिए केवल भारत के लोगों से मांगा आवेदन, न्याय विभाग ने लगा दिया बड़ा जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 23, 2023 11:38 AM

अमेरिका के न्यू जर्सी की एक आईटी कंपनी पर 25,500 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर अमेरिका के न्याय विभाग ने नौकरी के भेदभावपूर्ण विज्ञापन देने के आरोप लगाए थे।

अमेरिका की कंपनी पर लगा जुर्माना (प्रतिकात्मक तस्वीर)