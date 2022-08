एलन मस्क ने फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड खरीदने की बनाई योजना! ट्वीट कर बताया

Highlights एलन मस्क ने मैनचेस्टर यूनाइटेड खरीदने की घोषणा की क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेलते हैं क्लब के मालिकों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है

नई दिल्ली: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एलन मस्क ने फिर से कुछ ऐसी घोषणा की है जिसकी चर्चा चारो ओर रही है। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक मस्क ट्विट कर के बताया है कि वह इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने जा रहे हैं। अपने ट्वीट में एलन मस्क ने लिखा, "मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीद रहा हूं। आपका स्वागत है।" हालांकि मस्क ने इसके बारे में विस्तार से कुछ भी नहीं बताया। बता दें कि पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही खेलते हैं।

