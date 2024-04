दिल्ली: पूर्व कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह बोले- किसी अन्य पार्टी में नहीं होंगे शामिल, लोकसभा टिकट पर असंतोष से किया इनकार

Highlights अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए टिकटों को लेकर असंतोष के कारण नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका दर्द उन सिद्धांतों से उपजा है जिनके लिए पार्टी पिछले कई वर्षों से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।

नई दिल्ली: दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने एक संवाददाता सम्मेलन में अपने इस्तीफे को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि यह आगामी लोकसभा चुनावों के लिए टिकटों को लेकर असंतोष के कारण नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका दर्द उन सिद्धांतों से उपजा है जिनके लिए पार्टी पिछले कई वर्षों से लड़ रही है।

एएनआई के अनुसार, लवली ने कहा, "मैंने दिल्ली कांग्रेस प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने (लोकसभा चुनाव के लिए) टिकटों को लेकर असंतोष पर इस्तीफा नहीं दिया है। हम (कांग्रेस और आप) साथ मिलकर (लोकसभा) चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं ने कभी भी आप को क्लीन चिट नहीं दी या उन्हें स्कूल और अस्पताल बनाने का श्रेय नहीं दिया।"

#WATCH | Delhi: On being asked about Delhi minister Saurabh Bharadwaj's claim that Arvinder Singh Lovely will contest elections on BJP';s ticket, he says, "I thank Saurabh Bharadwaj for his wishes. I think he makes the decisions on behalf of other parties. I have clearly said that… pic.twitter.com/fdx4Io9j69 — ANI (@ANI) April 28, 2024

उन्होंने ये भी कहा, "मेरा दर्द उस सैद्धांतिक रुख से उपजा है जिसके लिए हम पिछले 7-8 वर्षों से लड़ रहे हैं, हमारे उम्मीदवार शीला दीक्षित की सरकार के बारे में बात करने के बजाय, (आप को) क्लीन चिट दे रहे हैं, वास्तविकता से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता स्कूल और अस्पताल खोलने का श्रेय (आप को) देने पर सहमत नहीं हुए, जो वास्तविकता से बहुत दूर है। हमारे 30 से 35 पूर्व विधायक सुबह से मुझसे मिलने आये हैं।"

VIDEO | Here's what Arvinder Singh Lovely (@ArvinderLovely) on his resignation as Delhi Congress chief.



"I have resigned as Delhi Congress chief. I will meet the party workers and hold discussions with them, I am not joining any other party."



(Full video available on PTI Videos… pic.twitter.com/Etl64KJ8bf — Press Trust of India (@PTI_News) April 28, 2024

एएनआई के अनुसार, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के बीजेपी में शामिल होने के दावे पर लवली ने जवाब दिया, "मैं सौरभ भारद्वाज को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे लगता है कि वह अन्य पार्टियों की ओर से निर्णय लेते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने दिल्ली कांग्रेस प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलूंगा और उनसे चर्चा करूंगा, मैं किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं।" इस बीच हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने पुष्टि की कि उनका इस्तीफा कांग्रेस हाईकमान ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

#WATCH | Delhi: As Arvinder Singh Lovely resigns as Delhi Congress chief, AICC in-charge of Delhi and Haryana Deepak Babaria says, "His resignation has been accepted by the Congress High Command with immediate effect... We might face some challenges after Arvinder Singh Lovely's… pic.twitter.com/DCeI0lcPng — ANI (@ANI) April 28, 2024

उन्होंने एएनआई से कहा, "अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा कोई काम रुक जाएगा या हमारे उम्मीदवार हार जाएंगे। मैंने उन्हें कई जगह रोका क्योंकि जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए था, उन्हें प्रमोशन मिल रहा था।' और इसका पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं पर हतोत्साहित प्रभाव पड़ा।"

