Egypt Church: काहिरा के चर्च में आग, 41 लोगों की मौत, 14 घायल, राहत और बचाव कार्य तेज

काहिराः मिस्र की राजधानी काहिरा के घनी आबादी वाले इलाके में रविवार को एक चर्च में आग लग गई, जिसमें कम से कम 41 लोग मारे गए और 14 घायल हो गए। बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। इंबाबा के मजदूर वर्ग के अबू सेफीन चर्च में आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है।

चर्च ने स्वास्थ्य अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि आग इम्बाबा के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित अबू सेफीन चर्च में लगी। पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारण का तत्काल पता नहीं चल सका है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शार्ट-सर्किट माना जा रहा है।

Egypt's Coptic Church, citing health officials, says fire at Cairo church kills at least 41 people, reports AP

आग की लपटों को बुझाने के लिए पंद्रह अग्निशमन वाहनों को घटनास्थल पर भेजा गया, जबकि एम्बुलेंस ने हताहतों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल-सिसी ने कॉप्टिक क्रिश्चियन पोप तावड्रोस द्वितीय के साथ फोन पर बात की और अपनी संवेदना व्यक्त की।

BREAKING: Egypt’s Coptic Church says a fire at a Cairo church has killed at least 41 people and injured at least 14 others. The Church, citing health officials for the casualty toll. https://t.co/8qz6d5wJyP