भारत में सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल, पाक पीएम के सलाहकार ने किया स्वीकार

Highlights पाकिस्तानी पत्रकार ने 17 जुलाई को ट्वीट किया, "पीएम के सलाहकार मलिक मुहम्मद अहमद खान का बड़ा खुलासा तस्कर हेरोइन ले जाने के लिए पाकिस्तान-भारत सीमा के पास कसूर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं

इस्लामाबाद:पाकिस्तान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी तस्कर भारतीय क्षेत्र में अवैध दवाओं, ज्यादातर हेरोइन की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के रक्षा मामलों के विशेष सहायक मलिक मुहम्मद अहमद खान ने पाकिस्तान के जियो न्यूज से जुड़े पत्रकार हामिद मीर से ये टिप्पणी की।

मीर ने अपने ट्विटर हैंडल पर खान के साथ साक्षात्कार का एक वीडियो पोस्ट किया है, जो भारत में पंजाब राज्य की सीमा से लगे कसूर शहर का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रांतीय विधानसभा (एमपीए) के सदस्य भी हैं।

पाकिस्तानी पत्रकार ने 17 जुलाई को ट्वीट किया, "पीएम के सलाहकार मलिक मुहम्मद अहमद खान का बड़ा खुलासा। तस्कर हेरोइन ले जाने के लिए पाकिस्तान-भारत सीमा के पास कसूर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बाढ़ के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज की मांग की।" पीड़ित अन्यथा पीड़ित तस्करों में शामिल हो जायेंगे।"

पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा पोस्ट किए गए साक्षात्कार के वीडियो क्लिप में, मलिक खान को यह कहते हुए सुना जाता है, "यह (एलओसी के पास कसूर) एक रेंजर्स क्षेत्र है। कुछ सीमा नियमों के कारण, कुछ संवेदनशीलता है।"

जब पत्रकार ने पाकिस्तान पीएम के विशेष सलाहकार से कसूर में सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी के मुद्दे के बारे में पूछा तो उन्होंने विकास की पुष्टि की। "निश्चित रूप से, यह (ड्रोन के माध्यम से तस्करी) हो रही है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में दो घटनाएं हुई हैं जहां प्रत्येक ड्रोन में 10 किलोग्राम हेरोइन बांध कर फेंक दी गई थी। एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं।"

भारतीय सुरक्षा बलों ने हाल के दिनों में प्रतिबंधित सामग्री ले जा रहे कई ड्रोनों को मार गिराया है। इस साल अप्रैल में, जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा था कि सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन द्वारा हथियार और नशीली दवाओं को गिराने की घटनाओं से निपटने के लिए कई जवाबी कदम उठाए हैं।

इस महीने की शुरुआत में, 21 जुलाई को, बीएसएफ और पंजाब पुलिस के जवानों ने पंजाब के तरनतारन जिले के मस्तगढ़ गांव के पास खेत से टूटी हालत में एक ड्रोन बरामद किया था।

Big disclosure by PM’s advisor Malik Muhammad Ahmad Khan. Smugglers using drones In the flood affected areas of Kasur near Pakistan-India border to transport Heroin. He demanded a special package for the rehabilitation of the flood victims otherwise victims will join smugglers. pic.twitter.com/HhWNSNuiKp