MI VS KKR Score IPL 2024: आईपीएल के 60वें मैच एमआई के सामने केकेआर, खेल बिगाड़ने उतरेगी मुंबई इंडियंस, ईडन गार्डंस में शाम 7.30 बजे करेंगे धमाका

Highlights Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians, 60th Match Live Score IPL 2024: प्लेऑफ की दौड़ एमआई पहले ही बाहर हो गई। Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians, 60th Match Live Score IPL 2024: केकेआर के लिए खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी। Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians, 60th Match Live Score IPL 2024: कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders ) के सामने मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की टीम है।

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians, 60th Match Live Score IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 के 60वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders ) के सामने मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की टीम है। प्लेऑफ की दौड़ एमआई पहले ही बाहर हो गई और केकेआर के लिए खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी। कोलकाता के ईडन गार्डंस स्टेडियम में शाम 7 बजे टॉस होगा और 7.30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। 5 बार की चैंपियन में आपसी खींचतान देखी जा रही है। कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर एकजुट नहीं है।

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians, 60th Match Live Score IPL 2024: टीमें:

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, डेवाल्ड ब्रेविस, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, गेराल्ड कोएट्ती, टिम डेविड, श्रेयस गोपाल, इशान किशन, अंशुल कंबोज, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, क्वेना मफाका, मोहम्मद नबी, शम्स मुलानी, नमन धीर, शिवालिक शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, अर्जुन तेंदुलकर, नुवान तुषारा, तिलक वर्मा, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), नेहल वढेरा और ल्यूक वुड।

कोलकाता नाइट राइडर्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), केएस भरत, रहमानुल्लाह गुरबाज, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, शेरफेन रदरफोर्ड, मनीष पांडे, आंद्रे रसेल, नीतिश राणा, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, हर्षित राणा, सुयश शर्मा, मिशेल स्टार्क, दुष्मंथा चमीरा, साकिब हुसैन, मुजीब उर रहमान, गट एटिकिंसन, अल्लाह गजनफर, फिल साल्ट।

आईपीएल इतिहास में केकेआर बनाम एमआई हेड टू हेड लड़ाईः

मैच खेलेः 33

कोलकाता नाइट राइडर्स: 10

मुंबई इंडियंस: 23।

कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में केकेआर बनाम एमआई आमने-सामनेः

कुल खेले गए मैच: 10

कोलकाता नाइट राइडर्स: 3

मुंबई इंडियंस: 7

मुंबई में केकेआर बनाम एमआई आमने-सामनेः

खेले गए मैच: 11

कोलकाता नाइट राइडर्स: 2

मुंबई इंडियंस: 9।

केकेआर की नजरें ईडन से प्लेऑफ का टिकट कटाने पर, प्रतिष्ठा के लिये खेलेगी मुंबई

शानदार फॉर्म में चल रही दो बार की पूर्व चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स शनिवार को अपने मैदान पर इस सत्र के आखिरी मैच में मुंबई इंडियंस से खेलेगी तो उसका लक्ष्य ईडन गार्डंस पर ही तीन साल में पहली बार आईपीएल प्लेआफ का टिकट कटाने का होगा। दो बार के खिताब विजेता कप्तान गौतम गंभीर की टीम मेंटोर के रूप में वापसी के बाद केकेआर ने इस सत्र में शानदार प्रदर्शन किया है।

अब तक 11 मैचों में से आठ जीतकर दस टीमों शीर्ष पर काबिज केकेआर को प्लेआफ का टिकट कटाने के लिये एक और जीत की जरूरत है। शाहरुख खान की टीम अपने गढ़ ईडन गार्डंस पर ही यह श्रेय हासिल करना चाहेगी। सुनील नारायण को दुनिया के दूसरे नंबर के टी20 बल्लेबाज फिल साल्ट के साथ पारी की शुरुआत करने भेजने का गंभीर का दाव मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है।

दोनों ने टीम को पावरप्ले में शानदार शुरुआत देते हुए आठ मैचों में पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 के पार पहुंचाया है। नारायण अब तक 32 छक्के लगा चुके हैं और अभिषेक शर्मा (35) के बाद दूसरे स्थान पर है। अब तक एक शतक और तीन अर्धशतक लगा चुके नारायण ने 183 . 66 की स्ट्राइक रेट से 461 रन बना लिये हैं ।

वहीं इंग्लैंड के साल्ट ने 183 . 33 की स्ट्राइक रेट से 429 रन बनाये हैं। इन दोनों के शानदार फॉर्म के कारण आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह जैसे फिनिशरों को ज्यादा मौके नहीं मिले। इन दोनेां की बल्लेबाजी ने गेंदबाजों खासकर मिचेल स्टार्क के खराब फॉर्म की भी भरपाई कर दी है। तीसरे नंबर पर युवा अंगकृष रघुवंशी ने अपनी उपयोगिता साबित की है।

वहीं पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस हार्दिक पंड्या की कप्तानी में इस सत्र से बाहर होने वाली पहली टीम रही। पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराने वाली मुंबई अब प्रतिष्ठा के लिये खेल रही है। सूर्यकुमार यादव ने पिछले दो मैचों में 56 और नाबाद 102 रन बनाये हैं जो टी20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम के लिये अच्छा संकेत है। प्रशंसकों को रोहित शर्मा और पंड्या से भी अच्छी पारियों की उम्मीद होगी। भारतीय कप्तान रोहित पिछले पांच मैचों में से चार में दोहरे अंक तक तक भी नहीं पहुंच सके।