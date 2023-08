Donald Trump arrested: गिरफ्तार हुए डोनाल्ड ट्रंप, 2 लाख डॉलर के मुचलके पर किया गया रिहा

वॉशिंगटन: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिणी राज्य में 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने की कोशिश के लिए धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में गुरुवार को जॉर्जिया जेल से गिरफ्तार किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति को धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 200,000 डॉलर के मुचलके पर रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद ट्रंप अपने घर न्यू जर्सी वापस चले गए।

जॉर्जिया में ट्रंप का आत्मसमर्पण इस साल चौथी बार है जब पूर्व राष्ट्रपति ने अपने खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए जाने के बाद खुद को स्थानीय या संघीय अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।

#UPDATE | Former US President Donald Trump was released on $200,000 bond and headed back to the airport for his return flight home to New Jersey.



Donald Trump surrendered on charges that he illegally schemed to overturn the 2020 election in Georgia, a brisk 20-minute booking… pic.twitter.com/RjJxbDntbS