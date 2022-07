गिरती जनसंख्या दर को लेकर चिंतित हैं एलन मस्क, कहा- इस संकट में मदद के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं

Highlights एलन मस्क ने कहा- ढहती जन्म दर सभ्यता के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है उन्होंने लिखा, मेरे शब्दों को चिन्हित कर लीजिए जो दुखद रूप से सत्या हैं

टेक्सास: टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने एकबार फिर से गिरती जनसंख्या दर को लेकर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वे इस संकट में अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। एक रिपोर्ट में उनके जुड़वा बच्चों के होने की खबर के बीच उनका द्वारा यह कहा जाना आश्चर्य की बात नहीं है।

गुरुवार को ट्विटर पर एलन मस्क ने लिखा, कम जनसंख्या संकट में मदद करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। इस ट्वीट में उन्होंने गिरती जनसंख्या दर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक ढहती जन्म दर सभ्यता के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। इसी ट्विट में रिप्लाई करते हुए उन्होंने लिखा, मेरे शब्दों को चिन्हित कर लीजिए जो दुखद रूप से सत्या हैं।

Doing my best to help the underpopulation crisis.



A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far.