Diwali message 2023: भगवान राम, देवी सीता और महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करें, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने कहा- दिवाली हम सभी को अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर...

Highlights दिवाली समारोह में एडम्स ने लोगों से दुनिया में अंधकार को दूर कर रोशनी फैलाने का आह्वान किया। दिवाली मोमबत्ती या दिए जलाने से कहीं अधिक ‘‘हमारे जीवन को प्रकाशमान’’ करने के बारे में है। भारतवंशी अमेरिकी और दक्षिण एशियाई समुदाय के नागरिक तथा अन्य देशों से आए प्रवासियों का समुदाय एवं सरकारी अधिकारी शामिल हुए।

न्यूयॉर्कः न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने कहा है कि दिवाली हम सभी को अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर बढ़ने की याद दिलाती है। उन्होंने लोगों से भगवान राम, देवी सीता और महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करने तथा बेहतर मानव बनने का आह्वान किया।

We're gearing up for the Festival of Lights! Join us LIVE at Gracie Mansion for our annual Diwali celebration with our Hindu New Yorkers: https://t.co/y6NnRxIDOM — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) October 17, 2023

अपने न्यूयॉर्क आवास ‘ग्रेसिया मैंशन’ पर आयोजित वार्षिक दिवाली समारोह में एडम्स ने लोगों से दुनिया में अंधकार को दूर कर रोशनी फैलाने का आह्वान किया। एडम्स ने कहा, ‘‘दिवाली सिर्फ एक छुट्टी नहीं है। यह हम सभी को याद दिलाती है कि हमें दुनिया से अंधकार को मिटाना होगा और प्रकाश फैलाना होगा।

‘रोशनी का त्योहार’ इसी बारे में है।’’ इस वार्षिक समारोह में सैकड़ों भारतवंशी अमेरिकी और दक्षिण एशियाई समुदाय के नागरिक तथा अन्य देशों से आए प्रवासियों का समुदाय एवं सरकारी अधिकारी शामिल हुए। एडम्स ने कहा कि दिवाली मोमबत्ती या दिए जलाने से कहीं अधिक ‘‘हमारे जीवन को प्रकाशमान’’ करने के बारे में है।

Deeply grateful to Mayor Eric Adams @NYCMayor, The Mayor of the City of New York, and Hon @dilipnewyork Ji Deputy Commissioner for Trade, Investment and Innovation for the gracious invitation to the Diwali reception.



Thank you @JeniferRajkumar for your leadership. #Diwali 🪔… https://t.co/NNyoYbqqKxpic.twitter.com/saCVeEiVje — Ravi Karkara (@ravikarkara) October 17, 2023

उन्होंने कहा, ‘‘दुनिया में बहुत अधिक अंधकार है जो हम हर दिन देखते हैं। इसलिए अगर हम वास्तव में रामायण के जीवन, सीता के जीवन, गांधी के जीवन में विश्वास करते हैं तो हमें निश्चित रूप से गांधी के नक्शे कदम पर चलना होगा।’’

एडम्स ने कहा कि ऐसे वक्त में जब दुनियाभर में अंधकार छाया हुआ है और दुनिया बेकसूर लोगों की मौत का गवाह बन रही है, ऐसे में ‘‘हम इसे (अंधकार को) हमारे भविष्य को और मानवता को निगलते’’ हुए नहीं देख सकते। उन्होंने कहा, ‘‘आइए बेहतर मनुष्य बनें। दिवाली के सार को आत्मसात करें। गांधी की विचारधारा को आत्मसात करें।

सीता की विचारधारा को अपनाएं। राम की विचारधारा को जिएं और तभी हम सही मायने में इस दिन की मूल भावना को आत्मसात कर पाएंगे जो वास्तव में इसका अर्थ है।’’ न्यूयॉर्क राज्य की विधायक जेनिफर राजकुमार ने कहा कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय इससे पहले कभी इतना ताकतवर नहीं रहा। राजकुमार के प्रयासों से ही न्यूयॉर्क सिटी में स्कूलों में दिवाली के दिन छुट्टी की घोषणा की गई।

