Turkey-Syria earthquake: तुर्किए-सीरिया भूकंप में 41 हजार के पार पहुंची मरने वालों की संख्या

Highlights तुर्किए और उत्तर-पश्चिमी सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 41,000 से अधिक हो गई है। 6 फरवरी को 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने तुर्किए और सीरिया को तबाह कर दिया। 10 फरवरी को तुर्किए और सीरिया दोनों के लिए और राहत सामग्री जुटाई गई।

अंकारा: वॉयस ऑफ अमेरिका कि रिपोर्ट के अनुसार, तुर्किए और उत्तर-पश्चिमी सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 41,000 से अधिक हो गई है और बचाव के प्रयास जारी हैं। गुरुवार को तुर्किए के दक्षिणी शहर कहामनमारस में दो महिलाओं को मलबे से निकाला गया था, और भूकंप के नौ दिन बाद अंतक्या में एक मां और दो बच्चों को बचाया गया था।

वॉयस ऑफ अमेरिका ने राज्य के स्वामित्व वाली अनादोलु समाचार एजेंसी के हवाले से बताया कि भूकंप के 228 घंटे बाद अंतक्या में बचाव कार्य किया गया। अधिकारियों का कहना है कि भूकंप से बचने वाले लाखों लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है, साथ ही बहुत से लोग ठंड के मौसम में बेघर हो गए हैं। भारतीय सेना कठिन समय के दौरान तुर्किए और सीरिया का समर्थन कर रही है।

#IndianArmy team deployed in @UNDOF delivers relief material to Aleppo, #Syria.



This included rations & medicines from Government of #India as well as contributions from the international community. @MEAIndia@eoidamascuspic.twitter.com/QmpjL85Noo