COP-28 Summit: यूएई की धरती पर गूंजा 'मोदी-मोदी' का नारा, दुबई पहुंचे पीएम मोदी का हुआ शानदार स्वागत

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुबई में शानदार स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीय ने पीएम मोदी के आने पर खुशी जताते हुए उनका भव्यता से स्वागत किया और नारे लगाए। भारतीय प्रवासी सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद एक सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन किया गया।

प्रवासी सदस्यों को 'मोदी, मोदी' के नारे लगाते हुए सुना गया और उन्होंने 'अबकी बार मोदी सरकार' और 'वंदे मातरम' के नारे लगाए। होटल के बाहर पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों से हाथ मिलाते नजर आए। सदस्यों ने सांस्कृतिक नृत्य पेश कर उनका स्वागत किया।

दुबई में गर्मजोशी से स्वागत किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए दुबई में भारतीय समुदाय से मिलने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि उनका समर्थन और उत्साह हमारी जीवंत संस्कृति और मजबूत संबंधों का प्रमाण है। उन्होंने कहा, "दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से बहुत प्रभावित हूं। उनका समर्थन और उत्साह हमारी जीवंत संस्कृति और मजबूत संबंधों का प्रमाण है।"

