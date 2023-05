कांगो में बाढ़ से तबाही, 200 से अधिक लोगों की मौत, सैकड़ों घर बहे, लापता लोगों की तलाश जारी, देखें वीडियो

Highlights अब तक 203 शव मिले हैं और अन्य का पता लगाने का प्रयास जारी है। यामुकुबी गांव में बाढ़ के पानी में सैकड़ों घर बह गए। दक्षिण कीवू के गवर्नर थो न्गवाबिदजे ने बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लेने के लिए क्षेत्र का दौरा किया।

कालेहेः पूर्वी कांगो में बाढ़ जनित हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 से अधिक हो गई है और कई लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण कीवू में स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी दी। बाढ़ की वजह से सबसे बुरी तरह प्रभावित कालेहे के प्रशासक थॉमस बाकेंगे ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि अब तक 203 शव मिले हैं और अन्य का पता लगाने का प्रयास जारी है। यामुकुबी गांव में बाढ़ के पानी में सैकड़ों घर बह गए हैं, बचावकर्मियों और अन्य लोगों ने शनिवार को शवों की तलाश में मलबे को खोदने का काम किया।

बाढ़ प्रभावित एनौरिते जिकुजुवा ने कहा कि वह अपने सास-ससुर समेत पूरे परिवार को खो चुकी हैं। साथ ही उनके कई पड़ोसी भी मारे गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘पूरा गांव जैसे बंजर भूमि में तब्दील हो चुका है। हर जगह सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं और हम ये तक नहीं बता सकते कि हमारी जमीन कहां थी।’’

At least 25 people have died as a result of the floods that struck eastern #Congo and resulted in the destruction of about 3,500 homes, said the director of Uvira province in the South Kivu province.#Floodpic.twitter.com/LzRK4NffwG