सामने आया इमरान खान पर हमला करने वाले शख्स का वीडियो, हमलावर ने कहा- मैं सिर्फ उनकी हत्या करना चाहता था

Highlights अपने कबूलनामे में हमलावर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई पछतावा नहीं है। हमलावर ने आगे कहा कि मैं बस यही सोच रहा हूं कि वह बच गया। हमलावर ने कहा कि मैं इमरान खान को मारना चाहता था क्योंकि वह खुद को एक पैगंबर के रूप में पेश कर रहा था।

लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरोध मार्च के दौरान गुरुवार को पंजाब प्रांत में उनके कंटेनर-ट्रक पर हमला किया गया, जिसमें उनके पैर में गोली लगी, लेकिन वह खतरे से बाहर हैं। इस हमले को लेकर खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने दावा किया कि यह "हत्या का प्रयास" था। इस बीच इमरान खान पर हमला करने वाले शख्स का वीडियो सामने आया है।

इस वीडियो को शमा जुनेजो ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। अपने कबूलनामे में हमलावर ने कहा, "मैं केवल इमरान खान की हत्या करना चाहता था और मैंने कंटेनर में 8-9 गोलियां दागीं, फिर इमरान के गार्डों ने मुझ पर गोलियां चलाईं जिससे मेरे पास खड़े एक व्यक्ति की मौत हो गई।" बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने उसके मोबाइल में मिले धार्मिक वीडियो क्लिप के बारे में भी पूछताछ की।

“Alhamdulillah, I have no regrets. I am only thinking that he survived. I wanted to kill Imran Khan because he was portraying himself as a prophet “- The attacker#WazirabadFiring

