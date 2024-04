BIHAR Lok Sabha Elections 2024: शिवहर से चुनाव मैदान में उतरे परभणी स्थित बालाजी मंदिर के महंत अखिलेश्वर श्रीवैष्णव, भाजपा से बगावत की

Highlights अखिलेश्वर श्रीवैष्णव अभी तक अविवाहित हैं। वार्षिक आय चार लाख 91 हजार 860 रुपये हैं। कथावाचक के रूप में उनकी पहचान है।

BIHAR Lok Sabha Elections 2024: महाराष्ट्र के परभणी स्थित बालाजी मंदिर के महंत अखिलेश्वर श्रीवैष्णव ने बिहार के शिवहर लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। श्रीवैष्णव भाजपा से टिकट चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने पर भाजपा से बगावत कर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। महंत अखिलेश्वर श्रीवैष्णव(29) ने आठवीं तक की शिक्षा हासिल की है और वह मूल रूप से पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड के परेवा गांव के रहने वाले हैं।

अखिलेश्वर श्रीवैष्णव अभी तक अविवाहित हैं और कथावाचक के रूप में उनकी पहचान है। इनकी वार्षिक आय चार लाख 91 हजार 860 रुपये हैं। महंत अखिलेश्वर श्रीवैष्णव के खिलाफ परभणी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में अमानत में खयानत, धोखाधड़ी, जालसाजी, गाली गलौज और धमकी देने के तीन मामले लंबित हैं।

उनके पास ढाई लाख रुपये कैश है। उनके चार बैंक खाते है। महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक परभणी शाखा में 21 हजार, एचडीएफसी बैंक औरंगाबाद महाराष्ट्र के खाते में 9803, स्टेट बैंक परभणी महाराष्ट्र के खाते में 1628 रुपये व बैंक आफ इंडिया परभणी महाराष्ट्र की शाखा में 961 रुपये जमा है। इनके पास 410 ग्राम का सोना है, जिसकी कीमत 28 लाख रुपये बताई गई है।

इनके पास डेढ़ लाख रुपये मूल्य के दो कीमती मोबाइल फोन है। वर्ष 2019 मॉडल की एक्टिवा स्कूटी है, जिसकी कीमत 97 हजार 530 रुपये और 2015 मॉडल 35 लाख रुपये मूल्य की फॉर्च्यूनर कार है। इनकी कुल चल संपत्ति 68 लाख 51 हजार 680 रुपये है। महंत अखिलेश्वर श्रीवैष्णव के पास महाराष्ट्र के परभणी गेट नंबर 155 में उनकी 15 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 80 लाख रुपये है।

इसके अलावा महाराष्ट्र के रूपहरा में 16830 वर्ग फुट का गैर कृषि भूमि है, जिसकी कीमत 15 लाख 43 हजार 260 है। जबकि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 1800 वर्ग फुट भूमि है। जिसकी कीमत 61 लाख 20 हजार रुपए है। इनकी कुल अचल संपत्ति चार करोड़ 49 लाख 50 हजार है। इन पर बैंक ऑफ इंडिया परभणी महाराष्ट्र शाखा का 9.89 लाख का गोल्ड लोन है। इसके अलावा वास्तु फिनसर्व ऑफ इंडिया का 11 लाख सहित कुल 20 लाख 89 हजार रुपये का लोन है।

